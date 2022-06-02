Залізничні ешелони із танками, БМП, БТР та гаубицями перекидають із Гродно до Брестської області

У Білорусі залізничні ешелони із танками, БМП, БТР та гаубицями перекидають із Гродно до Брестської області, яка межує Волинською областю України. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн», який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі, сповіщає про запуски ракет і т.п.

Як повідомляється, військову техніку розвантажили 1 червня на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району.

В оснащення входило 37 БМП, 2 вантажівки «Урал», БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетних комплексів «Оса», 2 бази для ракетного комплексу «Оса», покриті брезентом.

Техніка належить ЗС Білорусі. Багато машин позначені червоним квадратом

У повідомленні зазначено, що сьогодні в районі 08:00 ешелон виїхав з Гродно, після чого його помічали на різних станціях у напрямку до Бресту.

Крім того, як повідомляється​ у вечірньому зведенні Генштабу, війська російського сателіта Білорусі проводять мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з Україною районах.

У відомстві зазначили, що з території цієї держави все ще зберігається загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, що Білорусь допомагає Росії воювати проти України, надаючи російським загарбникам свою інфраструктуру – зокрема, аеродроми для ракетних обстрілів української території. Окремі підрозділи білоруської армії, які розташовані поблизу українського кордону, почали оснащувати сучасним озброєнням.

26 травня білоруський диктатор Аляксандр Лукашенка наказав міністерству оборони створити оперативне командування на українському напрямку. Крім того, відомо, що в червні Білорусь проведе військові навчання біля українського кордону. Вона вже розгорнула на цьому напрямку засоби електронної боротьби.