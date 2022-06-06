Росія висунула до кордону Білорусі з Україною значне угрупування техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці немає.

Проте в Білорусі вздовж кордону з Україною присутні ЗС РФ з ОТРК «Іскандер-М» зенітно-гарматними комплексами «Панцир-С1», зенітними ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авівації.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які обстрілюють інфраструктуру Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли наші сили із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Для підтримки наступу ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні рубежів. Ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.