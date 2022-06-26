Росія збільшує військову присутність у Білорусі. Керівництво установ та організацій Гомельської області вже попередили про ймовірність повернення підрозділів російських збройних сил, повідомило в неділю, 26 червня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно це пояснюють проведенням спільного патрулювання повітряного простору у межах спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. За даними розвідки, для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром «Барановичі».

Також із 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Але, як вказують розвідники, анонсовані заняття з бойової підготовки з резервістами не проводяться – самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Нагадаємо, раніше розвідка розкрила план Росії з прямого втягнення Білорусі у війну з Україною. Після цього росіяни почали обстрілювати Україну ракетами безпосередньо з білоруської території. За даними розвідки, російські диверсанти планують теракти в білоруському Мозирі, щоб подати це як атаку з боку України.

Водночас представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що зараз Україні загрожують диверсійно-розвідувальні групи з білоруської території, а не армійські підрозділи.