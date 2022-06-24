Серед об’єктів, які росіяни готуються атакувати в Білорусі, фігурує Мозирський НПЗ

Російська влада планує підрив житлових будинків у білоруському місті Мозир, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Про це Головне управління розвідки Міноборони попередило у п’ятницю, 24 червня.

«За отриманими даними, РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі», – сказано в повідомленні.

Зокрема, за інформацією української розвідки, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

Українські розвідники повідомили, що до складу цих груп входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, які контролюють «кухар Путіна», впливовий російський мільярдер Євгєній Прігожин, а також міністр оборони РФ Сєргєй Шайгу.

В Головному управлінні розвідки нагадали, що аналогічний сценарій росіяни застосували під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків».

На думку кремлівських кураторів, це створить для самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка формальний привід для розв’язання війни. Окупанти вважають, що в цьому випадку у Лукашенка не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Також українські розвідники повідомили, що офіцери Білоруської армії мають цю інформацію і розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.