Вадим Скібіцький заявив, що на формування в Білорусі ударних сил знадобиться до чотирьох тижнів

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив про загрозу заходження в Україну диверсійно-розвідувальних груп з Білорусі. За його словами, ударних сил білоруси не сформували, оскільки Наразі біля кордонів України на ротаційній основі розміщуються сім батальйонів білоруської армії (4-6 тис. осіб). Також у країні перебувають близько 1,5 тис. російських військових. Час, необхідний для розгортання ударних сил, становить 3-4 тижні.

Як сказав Скібіцький в інтерв’ю «РБК-Україна», зараз окремі російські підрозділи спецпризначення разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням заходження на територію України. Тренування йдуть по всій лінії кордону. Тому головна загроза зараз, за словами Скібіцького, полягає у діях ДРГ.

Він наголосив, що формування ударного угруповання з огляду на досвід березня-квітня займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення російських підрозділів до Білорусі. Ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно в ГУР вважають вкрай малоймовірним.

Як наголосив Скібіцький, чисельність білоруських підрозділів, що знаходяться на ротаційній основі поблизу кордонів, становить 4-6 тис. осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів – повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

«Але картинка може змінитись дуже швидко, тому що перекидання до Білорусі окремих підрозділів займає 2-3 доби. І ті резерви, які зараз залишилися на території Російської Федерації, особливо – у Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі», – сказав він.

На запитання, про які саме резерви йдеться, Скібіцький відповів: «На сьогодні у бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована – це орієнтовно 150-160 БТГр. Таким чином, так – вони тримають резерв на той випадок , якщо виникне необхідність перекидати його на важливіші чи загрозливі напрями бойових дій».

Нагадаємо, 24 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія готується влаштувати теракти в місті Мозир, щоб втягнути Білорусь у війну. В ніч на 25 червня російські літаки залетіли в повітряний простір Білорусі, звідки завдали масованих ракетних ударів по кількох українських областях. Після цього розвідка заявила, що теракти російських диверсантів можуть бути подані як нібито відповідь України на російську атаку з Білорусі, після чого Білорусь буде прямо втягнуто у війну.