Білорусь продовжує допомагати Росії у війні проти України, яка триває вже 135-й день

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська ведуть розвідку, повідомив у вечірньому зведенні 8 липня Генеральний штаб Збрйоних сил України.

«На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня у Білорусі мають закінчитись довготривалі військові навчання. Однак з огляду на те, що ці навчання постійно продовжують, їх можуть продовжити і цього разу.

7 липня стало відомо, що Білорусь віддала під російський контроль аеродром «Зябрівка».