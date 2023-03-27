Мобілізацію в Україні можуть посилити, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю. Про це керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив в ефірі Sky News.

За його словами, наразі влада України скептичнно ставиться до нових ядерних погроз Росії.

«Ми не віримо, що це може статися, але ніхто не знає точно. Ми протягом цього року дізналися, що насправді ніхто не знає, що може статися. Ніхто не вірив, що Росія може вдертися, і масштаб, з яким вони це зробили», – заявив нардеп.

Він зазначив, що Україна повинна бути готова до того, що Росія може передати ядерну зброю Білорусі. За словами Арахамії, такі дії РФ можуть призвести до відкриття другого фронту. У такому випадку в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію.

«Це може означати про залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. На щастя, для ця територія і рельєф схожі на болота. Тому їм буде важко напасти», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».