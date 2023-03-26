Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у розміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці. Про це Боррель написав 26 березня у своєму Twitter-акаунті.

«Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці», – заявив Боррель.Він підкреслив, що Білорусь все ще може зупинити це, і це її вибір. Боррель наголосив, що в будь-якому разі ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

Північноатлантичний альянс також розкритикував Росію за її небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику. В коментарі Reuters представник Альянсу відзначив, що НАТО не втрачає пильності і уважно стежить за ситуацією. Утім, наразі в Альянсі не побачили загрозливих змін ядерної політики РФ, які б змусили НАТО скоригувати власну поведінку.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».