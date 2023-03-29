Сі Цзіньпін минулого тижня відвідав РФ

Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Про це голова держави розповів в інтерв'ю Associated Press.

Український лідер розповів, що перед початком повномасштабної війни він контактував із главою КНР, але за весь час російського вторгнення повторної розмови не було.

«Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, понад рік, у нас не було контактів», – сказав Зеленський.

Зеленський висловив думку, що очікування Москви від візиту Сі не виправдалися, тому Путін обійшовся маленькою «перемогою», оголосивши про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Журналісти AP додали, що Китай «прихильний до Росії» і тривалий час «надавав Путіну дипломатичне прикриття, займаючи офіційну позицію нейтралітету у війні». Також журналісти нагадують, що минулого тижня (20-22 березня) Сі здійснив триденний візит до Російської Федерації й зустрівся з Владіміром Путіним. У ЗМІ припускали, що Кремль, можливо, намагався домовитися з Пекіном про надання Росії зброї та боєприпасів.

«Але поїздка Сі Цзіньпіна в РФ закінчилася без такого оголошення. Через декілька днів Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, яка є сусідкою Росії та наближає ядерні арсенали Кремля до території НАТО», – сказано в статті AP.

Президент України Зеленський припустив, що цей крок Путіна був спрямований на те, щоб відвернути увагу від відсутності гарантій, які він не отримав від Китаю.

«Що це означає? Виходить, візит не пішов Росії на користь», – припустив Зеленський.