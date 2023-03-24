Розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«У планах [розмова] є. Організаційно займається і Офіс президента, і МЗС – і Єрмак, і Кулеба. Ініціативно ми пропонуємо, тому що окрім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти і серед наших партнерів, і в тому числі, серед нейтральних країн», – заявив радник глави ОП.

Водночас, зазначає Подоляк, в організації переговорів двох лідерів присутні певні складнощі, пов'язані з відсутністю у Китаю чіткої позиції щодо ступеня своєї участі у врегулюванні воєнних питань між Україною та РФ.

«Це досить складно. Є питання того, що Китай ще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи, все-таки, він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай ще для себе цього не з'ясував», –додав Подоляк.

Коментуючи переговори Сі та російського президента Владіміра Путіна, що відбулися в Москві 21-22 березня, Подоляк наголосив, що розмови про Україну, про війну РФ в Україні та китайський «мирний план» по суті в них не було, всі переговори були присвячені економіці.