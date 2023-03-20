ГУР не підтвердило інформацію про постачання Китаєм зброї до Росії
Інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів постійно перевіряється
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Головне управління розвідки України поки що не зафіксувало жодного доказу постачання Китаєм зброї до Росії. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак фактів співпраці не зафіксовано. Він повідомив, що є випадки, коли режим Путіна закуповує у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, з яких можна використати мікросхеми, однак про міждержавну допомогу не йдеться.
«Про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої Російської Федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті – економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах», – заявив Юсов.
До слова, Сполучені Штати Америки вважають, що китайські боєприпаси використовувалися на війні проти України та підозрюють, що їх використали саме російські війська.
Нагадаємо, 20 березня лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви з дводенним візитом, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Сі – перший лідер, що зустрівся з Путіним після того, як минулого тижня суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора через депортацію українських дітей.
Наразі Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України і РФ до мирного врегулювання конфлікту.