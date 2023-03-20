Головне управління розвідки України поки що не зафіксувало жодного доказу постачання Китаєм зброї до Росії. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак фактів співпраці не зафіксовано. Він повідомив, що є випадки, коли режим Путіна закуповує у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, з яких можна використати мікросхеми, однак про міждержавну допомогу не йдеться.

«Про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої Російської Федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті – економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах», – заявив Юсов.

До слова, Сполучені Штати Америки вважають, що китайські боєприпаси використовувалися на війні проти України та підозрюють, що їх використали саме російські війська.