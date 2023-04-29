Україна неодноразово зверталася до союзників щодо сучасних винищувачів, зокрема, F-16

Американські винищувачі F-16 «сильно допомогли б» українському контрнаступу, але початок контрнаступу не буде прив’язаний від їх отримання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам фінських, шведських, данських і норвезьких медіа.

«Ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і будемо починати (контрнаступ – ред.) ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось ще. Заспокоювати Росію, що нам потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо – ні, так не буде. Ми почнемо й будемо йти вперед, але паралельно, я вважаю, що це дуже потрібно», – заявив голова держави.

За його словами, Україна не може заморозити конфлікт, аби підготувати свої війська, тому що Росія також використає цей час.

«Якщо заморозити цей конфлікт, думати про підготовку наших військових, дати час – так просто не вийде, Росія буде зміцнюватися, вона налагодить виробництво, багато країн дадуть їй спокій, вона навчиться обходити санкції, час буде працювати на Росію. А потім, коли вона зміцніє, вона знову повернеться».

Відтак, додав Зеленський, російські війська повинні бути повністю витіснені з української території, тоді Росія «буде займатися виключно своїми внутрішніми питаннями».

Україна неодноразово зверталася до союзників щодо сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.