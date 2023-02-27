Ударні гелікоптери McDonnell Douglas AH-64 Apache

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що Збройні сили більше потребують не винищувачів F-16, про які багато говорять протягом останніх місяців, а повітряні платформи, призначені для завдавання ударів по землі. Про це глава ГУР Міноборони розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

У Сполучених Штатах Америки, наприклад, вони представлені літаками Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Ці штурмовики призначені для підтримки сухопутних військ із повітря шляхом знищення бронетехніки, танків та інших наземних сил противника. Також, якщо казати про озброєння армії США, то це ударні гелікоптери McDonnell Douglas AH-64 Apache.

Буданов зазначив, що це лише його субʼєктивне бачення, відповідаючи на питання про те, чому президент України та його оточення зараз обговорюють із партнерами надання ЗСУ саме F-16.

«Можливо, хтось бачить іншу концепцію», – сказав начальник ГУР.

Крім авіації, за словами Буданова, Україні загалом потрібно більше тієї зброї, яку вже постачають партнери, і вона має надходити швидше. Це дозволило б досягти перелому у балансі наших сил та сил противника.

«Це інтенсифікація постачання озброєння. Саме інтенсифікація. Тому що озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому. Станом на зараз. Тобто потрібно більше», – відповів Буданов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія готова надати свої винищувачі східноєвропейським союзникам, щоб вони могли відправити свої винищувачі радянського зразка в Україну.