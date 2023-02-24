Велика Британія готова надати свої винищувачі східноєвропейським союзникам, щоб вони могли відправити свої винищувачі радянського зразка в Україну. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес в ефірі Times Radio, пише видання The Guardian.

«Швидкий спосіб, яким Україна може отримати вигоду від винищувачів, це ті країни в Європі, які мають російські радянські винищувачі – МіГ 29 або Су-24 – якщо вони захочуть надати їх Україні, ми можемо запропонувати наш винищувач для забезпечення їх безпеки», – цитує слова Воллеса.

На його думку, війська східної Європи «вже навчені воювати по-натівськи, а Україна ні».

За словами британського міністра, Росія була змушена застосувати «підхід м’ясорубки» після того, як її війська не змогли здійснити прорив в Україні та зазначив, що зараз російська армія зазнає «величезних втрат» на полі бою за дуже незначного здобутку території.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський виступаючи перед британськими парламентарями закликав їх надати Україні винищувачі.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія готова допомогти державам, які ухвалять рішення щодо передачі військовим України своїх літаків найближчим часом. Водночас Лондона на разі не прийняв остаточного рішення, оскільки українські пілоти мусять пройти відповідні навчання.

Кількома днями раніше Сунак оголосив про початок навчання українських пілотів керуванню літаками НАТО на території Британії.