Серед іншого, Велика Британія збільшує виробництво снарядів як для допомоги Україні, так і для поповнення власних запасів

Оборонна промисловість Великої Британії нарощує виробництво зброї для поповнення запасів британської армії та допомоги Україні, повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес. За його словами, йдеться, зокрема, про збільшення виробництва артилерійських снарядів.

Відповідаючи на запитання журналістів Reuters, чи має Британія комерційну спроможність продовжувати надавати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Воллес сказав: «Ми уклали контракти… Ми вже почали отримувати деякі поставки цієї зброї для власного поповнення запасів, а також деякі поставки для України».

Воллес вважає, що Британія має всі можливості для надання допомоги Україні, але необхідно продовжувати постачання зброї.

«Британія розпочала “розігрівати” свої виробничі лінії для заміни озброєння, надісланого до України, та збільшує виробництво артилерійських снарядів, аби допомогти Києву відтіснити російські сили», – йдеться в публікації.

За словами Воллеса, снаряди можна виготовляти досить швидко, але «головне, щоб ми розміщували замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це почало розігрівати виробничі лінії».

Як зазначає «Мілітарний», раніше британське видання The Telegraph писало, що британські чиновники та представники промислових компаній обговорюють плани щодо співпраці з українськими виробниками зброї. Керівники британських оборонних компаній ведуть перемовини щодо організації спільних підприємств, які зможуть виготовляти зброю та транспортні засоби. Перемовини про можливість співпраці з українським ОПК ведуть також представники й інших європейських оборонних компаній.