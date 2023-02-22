Шість танків Leopard передадуть на початку весни

Іспанія надасть Україні танки Leopard, які планують передати на початку весни. У середу, 22 лютого, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила передачу шістьох вживаних танків, кількість яких може збільшитися. Раніше Міноборони Іспанії обіцяло передати танки, проте не уточнювало їхньої кількості.

Про передачу відремонтованих Leopard 2 A4 Маргарита Роблес розповіла на пленарному засіданні іспанського Конгресу.«Міністерство вже ремонтує передову секцію танків Leopard 2 A4, що складається з чотирьох танків плюс два, загалом шість, щоб довести їх до сучасного рівня», – заявила міністерка, відповідаючи на питання депутата Народної партії Іспанії.

Маргарита Робертс розповіла, що поставка шістьох Leopard відбудеться у березні–квітні, хоч точну дату передачі не назвала. Міністерка додала, що кількість танків може збільшитися, якщо країни-союзники попросять про це Іспанію. «Якщо буде необхідність і цього вимагатимуть наші союзники, ця кількість може бути збільшена», – розповіла Маргарита Робертс.

Зазначимо, Іспанія стала однією з восьми країн, які погодились надати Україні бойові танки Leopard 2. Окрім Іспанії до передачі танків долучаться Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Також США, Чехія та Нідерланди готові передадуть більш ніж 90 радянських танків Т-72 – таке рішення країни-союзниці прийняли після рішення Польщі надати свої Т-72.