Танки Leopard-2

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди готові поставити Україні сучасні німецькі бойові танки Leopard 2. Ці країни або вже почали підготовку до поставки, або дали відповідні зобов’язання, пише «Європейська правда».

«Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2», – заявив Остін перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України.

За його словами, США, Чехія і Нідерланди спільно передають понад 90 танків Т-72 на додачу до рішення Польщі надати свої Т-72. А Британія передає роту головних бойових танків Challenger і «спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів».

Зазначимо, що сьогодні в Брюсселі проходить девʼята зустріч у форматі «Рамштайн». Участь у ній беруть представники оборонного сектору понад 50 країн. Минула зустріч відбулася в січні, і тоді домовленості про надання Україні танків ще не було, але це озброєння стало однією з головних тем.

Водночас польський міністр національної оборони Маріуш Блащак раніше зазначав, що найбільшою проблемою в експлуатації танків Leopard 2, які отримає Україна в межах створення міжнародної танкової коаліції, є отримання запчастин для цих танків.