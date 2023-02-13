Найбільшою проблемою в експлуатації танків Leopard 2, які отримає Україна в межах створення міжнародної танкової коаліції, є отримання запчастин для цих танків. Про це в понеділок, 13 лютого під час брифінгу на танковому полігоні у Свєнтошуві на південному заході Польщі заявив польський міністр національної оборони Маріуш Блащак.

«Зараз для нас найбільшим викликом є запчастини до цих танків. Це завдання, яке ми ставимо перед німецьким оборонним комплексом, про що я буду завтра говорити з моїм німецьким колегою», – сказав Блащак, якого цитує «Укрінформ».

Він зазначив, що Польща створює коаліцію танків Leopard 2A4, а Німеччина – Leopard 2A6; у межах формування коаліції Канада вже передала танки Leopard 2 А4, на яких канадські інструктори навчають українських танкістів.

За словами Блащака, незабаром Норвегія надішле до Польщі танки, а норвезькі інструктори вже перебувають у Польщі. Він додав, що тривають також переговори про передачу танків з Іспанією.

За словами міністра, під час зустрічі у вівторок у Брюсселі контактної групи щодо військової допомоги Україні (Ukraine Defense Contact Group) вестиметься розмова про надання Україні танків Leopard 2.

Водночас Блащак сказав, що Польща не чекає на створення коаліції, а вже розпочала навчання українських танкістів.

Нагадаємо, на танковому полігоні у Свєнтошові нині навчаються 105 українських танкістів. Сама ж Польща планує передати Україні 14 танків Leopard 2.