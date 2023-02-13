Журналісти показали тренування українських військових на танках Leopard 2 у Польщі. На відео, яке оприлюднив «Укрінформ», бійці ЗСУ відпрацьовують основні маневри на полігоні. Загалом йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків. Навчання тривають вже тиждень, а загалом курс триватиме близько місяця, по 10-12 годин щодня. Керівник навчальної групи Кшиштоф Сєрадзький розповів, що українці вже мають досвід управління танками, відтак їм легше опанувати нові машини. Він не виключив, що до Польщі на навчання згодом прибуде нова група українських військових. Загалом Польща має намір передати Україні до 14 одиниць Leopard 2.