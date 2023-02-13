Бундесвер розпочав навчання українських військових на бойових танках Leopard 2, які навесні передадуть Україні. Про це повідомила речниця міністерства оборони Німеччини, передає Tagesschau.

Зазначається, що навчання відбуватиметься переважно на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія. Навчання має завершитися до кінця першого кварталу.

Завершення навчання мають бути синхронізовані з передачею танків Україні. Загалом Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2А6. Ще 178 танків передадуть із промислових запасів. Також Німеччина схвалила постачання 187 танків Leopard 1 для України.

Додамо, що українські військові проходитимуть навчання на танках Leopard також і у Польщі.

Додамо, що міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що країна не надаватиме свої полігони для навчання українських військових на танках Leopard 2, пише видання Kurier.