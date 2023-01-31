У Польщі вважають за можливе скоротити для українських військових час навчання експлуатації танків Leopard 2 до п'яти тижнів, сказав командир польського навчального центру Leopard 2, майора Мацей Банашинський у коментарі агенції Reuters.

Як йдеться в публікації, один із трьох центрів підготовки військових з експлуатації танків Leopard 2 у Європі розташований у Польщі, інші – у Німеччині та Швейцарії. У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, одночасно можуть навчатися 14 екіпажів по чотири особи у кожному.

За словами інструкторів, навчання використанню танка Leopard 2 досі займало близько 10 тижнів, але може бути скорочено до п'яти.

«Якщо ми інтенсифікуємо навчання, збільшивши кількість інструкторів, час занять та використаємо вихідні, то зможемо навчити екіпаж за п'ять тижнів», – заявив Банашинський.

Він додав, що, окрім підготовки екіпажів для Leopard 2, у навчальному центрі проводять курси механіків з озброєння, шасі та обладнання танків.

Нагадаємо, окрім Польщі Україна отримає танки Leopard від Німеччини та ще низки країн. Водночас Греція вже повідомила про відмову надати Україні ці танки.

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