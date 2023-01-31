Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

Греція не зможе постачати Україні німецькі танки Leopard через напружені відносини з Туреччиною, сказав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв’ю японському виданню Nikkei Asia.

«Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони необхідні для нашої власної оборонної позиції», – сказав Міцотакіс.

Автори інтерв’ю зауважили, що відносини між Грецією та Туреччиною вкотре загострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.

Водночас Міцотакіс не проти підтримки України. Він згадав про надання Україні бронетранспортерів. «Ми також завжди чітко давали зрозуміти, що ми готові підтримувати Україну, але не за рахунок нашої обороноздатності», – сказав грецький прем’єр.

Більше про важливість для України сучасних західних танків, зокрема – Leopard, читайте в нашій статті.