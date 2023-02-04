В Україну відправили перший танк Leopard 2 від Канади
Загалом Канада оголосила про передачу Україні чотирьох основних бойових танків Leopard 2
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З канадського Галіфаксу вилетів літак із першим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
«Сьогодні літак канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо надавати Збройним силам України обладнання, необхідне для перемоги», – заявила Ананд.
25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.
Вже 26 січня канадське міноборони оголосило про передачу Україні чотирьох основних бойових танків Leopard 2 у найближчі тижні. Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Аніта Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.