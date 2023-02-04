В Україну летить перший танк Leopard 2 від Канади

З канадського Галіфаксу вилетів літак із першим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Сьогодні літак канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо надавати Збройним силам України обладнання, необхідне для перемоги», – заявила Ананд.

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Вже 26 січня канадське міноборони оголосило про передачу Україні чотирьох основних бойових танків Leopard 2 у найближчі тижні. Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Аніта Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.