Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Києву чотири основні бойові танки канадських збройних сил Leopard 2. Про це вона заявила під час дебатів у четвер, 26 січня, повідомляється на сайті Міноборони Канади.

Оголосивши про це зобов'язання, міністерка завершила дебати щодо того, чи буде Канада відправляти Україні бойові танки зі своїх військових запасів.

Раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що його уряд надаватиме більше допомоги Україні, але відмовився сказати, чи приєднається Канада до союзників, які оголосили про надання танків німецького виробництва.

Як вважають канадські аналітики, рішення Німеччини відправити в Україну свої танки Leopard 2 та зобов’язання надати відповідні дозволи країнам-партнерам, які також хочуть передати ці танки Україні, тепер чинить тиск на Трюдо, змушуючи його послідувати цьому прикладу.

Збройні сили Канади мають 112 танків Leopard 2 у кількох конфігураціях, які були придбані у Німеччини у 2007 році під час розпалу війни в Афганістані. Але наразі федеральний уряд не зобов’язався експортувати жоден із цих танків в Україну.