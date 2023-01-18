Машини Senator Armored Personnel Carrier зроблені канадською компанією Roshel Defense Solutions

Канада передасть ще 200 бронеавтомобілів як військову допомогу Україні. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, передає LIGA.net.

Міністерка сказала, що Канада продовжує підтримувати Україну і в новому пакеті допомоги передає ЗСУ 200 броньованих автомобілів Senator APC на суму приблизно 90 млн канадських доларів [понад 64 млн доларів США].

За словами міністерки, бронеавтомобілі обладнані насамперед для екстреної медичної евакуації поранених, але на них також може бути за потреби додатково встановлено озброєння. На них також встановлено обладнання стеження, яке дозволить особовому складу знати можливі загрози.

Машини Senator Armored Personnel Carrier зроблені канадською компанією Roshel Defense Solutions. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї.

Senator APC також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему Run Flat з підкачкою на ходу.

Автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни.

Тож 6-7 пасажирів та водій усередині бронемашини зможуть пережити, практично, будь-яку катастрофу.