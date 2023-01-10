США планують передати Україні 8 систем ППО NASAMS

Канада придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України. Про це 10 січня повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, інформує «Європейська правда».

Про намір придбати для України комплекс ППО NASAMS Аніта Ананд повідомила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони Олексієм Резніковим.

«Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків», – сказала Аніта Ананд.

Вона додала, що системи NASAMS мають високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

«Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії», – зазначила міністерка.

Нагадаємо, Україна отримала перші дві системи ППО NASAMS від Сполучених Штатів на початку листопада 2022 року. Усього США планують передати Україні 8 таких систем.

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км