Бойовий танк Leopard 2, який Канада подарувала Україні, вивантажують з літака Королівських ВПС Канади CC-177 Globemaster III у Польщі

До Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України, повідомила в понеділок, 6 лютого, міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками, ми скоро розпочнемо навчати Збройні сили України використовувати цю техніку», – заявила вона.

Міністерка запевнила, що Канада продовжить підтримувати Україну.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/ylO6rQaJWb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023

Минулого тижня Канада оголосила, що приєднається до міжнародної «танкової коаліції» та передасть Україні чотири танки Leopard 2. Перший такий танк було відправлено з Канади 4 лютого. Також Канада погодилася купити для України систему ППО NASAMS та 200 броньованих автомобілів.

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні заявляв, що навчання українських воїнів на танках Leopard розпочнеться 6 лютого.