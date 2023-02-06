Перший канадський Leopard 2 для України прибув до Польщі
З 6 лютого українські військові мають почати навчання на танках Leopard
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До Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України, повідомила в понеділок, 6 лютого, міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками, ми скоро розпочнемо навчати Збройні сили України використовувати цю техніку», – заявила вона.
Міністерка запевнила, що Канада продовжить підтримувати Україну.
Минулого тижня Канада оголосила, що приєднається до міжнародної «танкової коаліції» та передасть Україні чотири танки Leopard 2. Перший такий танк було відправлено з Канади 4 лютого. Також Канада погодилася купити для України систему ППО NASAMS та 200 броньованих автомобілів.
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні заявляв, що навчання українських воїнів на танках Leopard розпочнеться 6 лютого.