З понеділка, 6 лютого розпочнеться навчання українських екіпажів на танках Leopard за кордоном, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Ми чітко розуміємо, скільки, коли, яка країна нам дасть [танки]. Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, із понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard», – сказав він на прес-конференції в неділю, 5 лютого, повідомив «Укрінформ».

Також Резніков зазначив, що тривають переговори про запчастини на Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що Українські військові поїхали вчитися працювати з системами протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T.

Також нагадаємо, що 4 лютого Канада відправила в Україну перший танк Leopard.