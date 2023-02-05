SAMP-T призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей

Підрозділи зенітних ракетних військ відправились на навчання з системами ППО/ПРО SAMP/T-Mamba. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що військові поїхали на навчання, але не уточнюється, куди.

«Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави. Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі .Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba», – зазначив Олещук.

Днями після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T.

Системи протиповітряної оборони SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Наземна система класу «повітря-повітря» працюють на 80 км. Висота ураження – до 25 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Як пише «АрміяInform», базове призначення комплексу SAMP-T – протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих і балістичних, протирадіолокаційних і протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Такі установки є на експлуатації у трьох країн: Франції - 32 штуки, Італії - 6 штук, Сінгапура - 12.