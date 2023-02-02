SAMP-T призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей

Протиракетний комплекс SAMP/T буде відправлений в Україну і почне діяти протягом 7-8 тижнів. Про це МЗС Італії повідомило у коментарі Telegraph.

«Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію [в Україні] протягом семи-восьми тижнів», – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.

Системи протиповітряної оборони SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Наземна система класу «повітря-повітря» працюють на 80 км. Висота ураження – до 25 км.

ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Як пише «АрміяInform», базове призначення комплексу SAMP-T – протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих і балістичних, протирадіолокаційних і протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Такі установки є на експлуатації у трьох країн: Франції - 32 штуки, Італії - 6 штук, Сінгапура - 12.