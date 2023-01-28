SAMP-T призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей

Італія і Франція домовились про спільне замовлення 700 ракет Aster-30 вартістю 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T. Цю систему обидві країни планують надати Україні. Про це пише «Європейська правда».

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відвідав Рим цієї п’ятниці, 27 січня, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. На зустрічі і було досягнуто домовленості про закупівлю Aster-30.

«Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема в галузі протиповітряної оборони», – повідомив Лекорню.

Видання уточнює, що частина ракет залишиться в Італії та Франції. Скільки саме буде доставлено в Україну, невідомо.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

Напередодні агенція Reuters повідомила з посиланням на джерела, що дві країни вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T.