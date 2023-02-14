Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ, заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн, повідомляє «РБК-Україна»

«Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні», – заявив Остін.

За його словами, країни-партнери робитимуть все необхідне, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.

Остін також додав, що союзники НАТО вже надали Україні допомогу у розмірі 50 млрд доларів. Росія робила ставку на те, що міжнародна підтримка України ослабне, але «союзники як ніколи єдині», сказав він.

«Вторгнення Путіна стало довгостроковим випробуванням для всього світу», – цитує міністра ВВС.

Додамо, що у Брюсселі сьогодні, 14 лютого, розпочалось дев'яте засідання Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн). У ньому беруть участь міністри оборони близько 50-ти країн.

Як очікується, одним із головних питань стане тема передачі літаків. Також партнери обговорять постачання танків та формування запасу боєприпасів для ЗСУ.