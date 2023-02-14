Адміністрація президента США Джо Байдена попередила українську владу про те, що у війні проти Росії настав критичний момент. З огляду на це, Білий дім готує виділення важливого пакету допомоги. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

На думку США, нещодавні пакети допомоги, надані Конгресом та союзниками, дають Україні найкращий шанс рішуче змінити хід війни. При цьому в адміністрації Байдена побоюються, що важко буде продовжувати отримувати такий же рівень оборонної та економічної допомоги від Конгресу.

У Байдена вважають, що критичний момент у війні настане навесні, коли розпочнеться очікуваний наступ Росії, а Україна розпочне контрнаступ. При цьому адміністрація американського президента працює з Конгресом, щоби затвердити ще 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги Україні. Також очікується, що наступного тижня буде оголошено ще один великий пакет військової допомоги та нові санкції проти Росії.

Про критичний характер наступних кількох місяців Києву вже заявили високопосадовці адміністрації Байдена, у тому числі заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль, які відвідали Україну минулого місяця.

Директор ЦРУ Вільям Бернс за тиждень до них приїжджав в Україну та поінформував Володимира Зеленського про свої очікування щодо військових планів рф на найближчі місяці.

Видання пише, що Байден та його помічники прагнуть уникнути будь-яких ознак послаблення рішучості Заходу напередодні річниці вторгнення, сподіваючись дати зрозуміти путіну, що підтримка України не слабшає.

Але деякі аналітики попереджають, що ні росія, ні Україна навряд чи отримають вирішальну військову перевагу в найближчому майбутньому.