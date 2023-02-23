Винищувачі ВПС США Lockheed Martin F-35 Lightning II

США розглядають можливість передачі Україні бойових літаків четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п'ятого (F-22 та F-35) поколінь. Це стосується, зокрема, і довготривалого забезпечення Києва. Про це заявила заступниця голови Державного департаменту США Вікторія Нуланд на брифінгу, пише ZN.UA.

За її словами, це пов’язане з тим, що США хочуть бути певними у тому, що незалежно від терміну завершення війни, наша держава є достатньо сильною, щоб захистити себе.

Нуланд наголосила на необхідності створення сильної інтегрованої протиповітряної оборони для України, яка міститиме як уже надане озброєння, так, можливо, і те, якого наша армія ще не має.

Вона також запевнила, що обговорення постачання літаків тривають як всередині США, так і з Україною. Крім того, є ще кілька країн Європи, що зацікавлені у таких постачаннях нашій державі.

Також заступниця голови Держдепу анонсувала, що 24 лютого США оголосять про новий пакет санкцій проти Росії: нові обмеження, за її словами, торкнуться російських банків та китайських компаній.

Водночас як зауважила Нуланд, Штати не мають наміру нарощувати свій ядерний потенціал і не бачать таких можливостей у Росії.

До слова, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США можуть віддати Україні танки Abrams зі складів.