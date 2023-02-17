З часу окупації в 2014 році росіяни перетворили курортний Крим на велику військову базу

Сполучені штати Америки вважають Крим територією України, яка після російської окупації була перетворена на величезну військову базу. Саме тому США не будуть заперечувати, якщо українські захисники вирішать атакувати російські військові об’єкти на півострові, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, пише «Укрінформ».

«Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна», – зауважила Нуланд.

За її словами, російська окупаційна влада, як тільки захопила Крим, одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.

Відтак військові бази Росії у Криму слід вважати легітимними цілями для українських військових.

При цьому, Нуланд зауважила, що Україна не доб’ється безпеки, якщо Крим як мінімум, не буде демілітаризованим.

Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою для перемоги, але й для подальшого стримування Росії після завершення війни.

У цьому зв’язку вона зауважила, що Україні для цього потрібна розвинути й стійка ППО. Крім того, українцям «знадобиться набагато міцніша оборона кордонів, кращі радари та системи раннього попередження, щоби бути впевненими, що РФ не зможе вторгнутися знову».

Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроби України повернути окупований з 2014 року Крим можуть стати «червоною лінією» для президента РФ Владіміра Путіна, що може призвести до ще більш масштабної відповіді Росії.