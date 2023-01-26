Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд назвала можливу умову пом’якшення деяких санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Європейська правда».

Мова йде, про виведення російських військ із України та серйозне ставлення до переговорів.

Нуланд зазначила, що якщо в Кремлі справді зацікавлені в пом'якшенні санкцій і початку серйозних переговорів, то Росія має вивести свої війська з України.

«У контексті російського рішення Вашингтон готовий послабити санкції проти Москви заради серйозних переговорів щодо України та виведення звідти російських військ і повернення території, я б, зрозуміло, виступала на підтримку і, вважаю, держсекретар Ентоні Блінкен теж виступав би на підтримку», – сказала вона щодо можливості скасування деяких санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 26 січня управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визналогрупу «Вагнера» міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з угрупованням «Вагнер» і його головою Євгенієм Пригожиним.