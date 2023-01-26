За оцінками розвідки, в Україні воюють до 50 тис. «вагнерівців»

Міністерство фінансів США визнало російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Для зниження спроможності Росії вести війну проти України Мінфін США також запровадив санкції проти шести осіб та 12 організацій, повідомила прес-служба відомства.

«Оскільки санкції та експортний контроль проти Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують діяти, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку – у тому числі через жорстоку групу Вагнера – для продовження своєї несправедливої війни проти України», – сказала міністр фінансів Джанет Єллен.

За її словами, сьогоднішні розширені санкції проти «Вагнера», а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності російського президента Владіміра Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину»

У грудні низка американських сенаторів пропонувала визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією».

Нагадаємо, що за оцінками британської розвідки, російський неофіційний військовий підрозділ – ПВК «Вагнера» «майже напевно» зараз налічує близько 50 тис. бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.