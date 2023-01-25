У ПВК «Вагнера» вербують вивезених до Росії українських в’язнів
У вербуванні на війну надається перевага людям, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини
Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Як розповіли у відомстві, факти активного вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнера» були зафіксовані в російському Краснодарі.
Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених.
У Генштабі також зазначили, що найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.
Нагадаємо, що за оцінками британської розвідки, російський неофіційний військовий підрозділ – ПВК «Вагнера» «майже напевно» зараз налічує близько 50 тис. бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії.