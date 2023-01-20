ПВК «Вагнера» підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах

Російський неофіційний військовий підрозділ – приватна військова компанія «Вагнера»

«майже напевно» зараз налічує близько 50 тис. бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як стало відомо британській розвідці, 27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі Росії було зазначено, що воєнізоване угруповання ПВК «Вагнера» офіційно зареєструвалося як юридична особа.

«Група заявила про свою основну діяльність як «консультування з питань управління»; про послуги з бойових дій не згадувалося. Поки неясно, якою мірою організація «Центр ПВК Вагнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю угруповання. Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, попри тривалу дискусію щодо реформування законодавства», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.

«Реєстрація продовжує надзвичайно швидкий розвиток традиційно непрозорого публічного профілю групи. Пригожин лише у вересні 2022 року зізнався у заснуванні «Вагнера», а вже у жовтні 2022 року група відкрила штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі», – йдеться в повідомленні.

Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше легітимізувати організацію, додали в розвідці.

Зазначимо, що ПВК «Вагнера» підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах, де вона діє.

Як інформував ZAXID.NET, цього місяця колишній командир одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрій Медведєв втік із Росії до Норвегії, де попросив політичного притулку і висловив готовність давати свідчення проти Пригожина.