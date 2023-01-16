Командир одного з підрозділів ПВК «Вагнера» Андрій Медведєв готовий свідчити проти «повара Путіна»

Колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК «Вагнер» Андрій Медведєв нелегально потрапив на території Норвегії, де звернувся до правоохоронних органів з проханням про захист та політичний притулок. Про це повідомив засновник правозахисної російської організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Інформацію також підтвердила влада Норвегії, повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, Медведєв нелегально покинув територію Росії в районі населеного пункту «Нікель» Мурманської області. Наразі його поселили в центрі для порушників міграційного законодавства і в ці дні розпочинається процедура політичного притулку та міжнародного захисту.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це перший випадок втечі екс-командира одного з підрозділів терористичної організації «Вагнер», який погодився давати свідчення та викривати власника ПВК Євгена Пригожина.

У проекті Gulagu.net повідомили, що Медведєв разом із товаришем звернувся до них ще у грудні 2022 року. Він залишив бойові позиції «ПВК Вагнер» відразу після закінчення 4-місячного контракту, підписаного 6 липня 2022 року і попросив допомогти уникнути позасудової розправи та «фірмової страти» «Вагнера» із застосуванням кувалди.

На наданому Gulagu.net відео Андрій Медведєв коротко розповідає, що має свідчення про розстріли на території ОРЛО осіб, яких спершу записали до ПВК «Вагнер», але потім вони відмовлялися вирушати на бойові дії проти українців. Йдеться про завербованих до компанії з місць позбавлення волі. За цей час він став свідком багатьох страт з боку «вагнерівців», які здійснювались проти тих, хто відмовлявся воювати проти України.

Інформацію про те, що Медведєв незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні підтвердила влада Норвегії.

«З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може надавати подальші коментарі з цього питання», – йдеться в електронному листі, надісланому Associated Press.Норвезьким директоратом із питань імміграції (UDI).

На початку липня 2022 року Медведєв, житель Томської області, уклав контракт із «ПВК Вагнер» на чотири місяці. Його відправили до Сальська, а звідти до Луганської області, де він був призначений на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-го штурмового загону найманців. За словами Медведєва, він брав участь у боях під Бахмутом і був командиром колишнього в'язня Євгена Нужина, якого «вагнерівці», ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.

У середині грудня в соцмережах поширювалося відео, на якому людина, яка представилася дезертиром Андрієм Медведєвим, розповіла про знущання бійців «ПВК Вагнер» один над одним. Він зажадав від ФСБ провести перевірку щодо найманців та Євгенія Пригожина. Після цього, за його словами, служба безпеки «Вагнера» почала його шукати, підключаючи до розшуку ФСБ та МВС. Медведєва погрожували вбити кувалдою, як раніше Нужина.

До 2022 року приватна армія російського олігарха Євгена Пригожина, відома як «група Вагнера» або ПВК «Вагнер», комплектувалася найманцями з-поміж колишніх російських військових і поліцейських. Але на тлі масштабів нинішнього вторгнення Пригожин вирішив збільшити чисельність свого угруповання за рахунок ув'язнених з російських в'язниць.

Активно використовуючи тактику «м'ясного валу», тобто жорстоких штурмових атак силами майже виключно піхоти, «група Вагнера» сумно прославилася на війні, як підрозділ з найвищою смертністю серед усіх російських сил. Особливо великі втрати «вагнерівці» понесли при штурмі Соледара, зазначає УНІАН.