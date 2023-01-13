США працюють над тим, щоби нейтралізувати ПВК «Вагнера» в усіх країнах, де найманці ведуть активну діяльність. Про це пише AP, яке цитує заяву радника Державного департаменту США Дерека Чолле під час візиту до Сербії.

«Ми бачили, що ПВК "Вагнера" намагається вербувати солдатів з Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що з цим не можна миритися. Я не знаю, чи є занепокоєння в Сербії, ми говорили про наше занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де "Вагнер" веде активну діяльність, щоб покласти край їхній діяльності», – зазначив представник Держдепу.

Чолле наголосив, що «Вагнер» «діє жахливо у всьому світі, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці, чи то просто зараз в Україні».

Наразі адміністрація президента США Джо Байдена активізувала збір розвідувальної інформації про діяльність приватної військової компанії «Вагнера» за межами України, зокрема в африканських країнах, побоюючись використання її Росією для операцій впливу.