В анексованому Росією Криму росіяни створили дві нові приватні військові компанії, до яких уже набирають найманців. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щіт" та "Русіч". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери», – йдеться у зведенні Генштабу.

Охочих піти в ПВК не дуже багато. Тому щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Напередодні також стало відомо, що на території Білорусі готують аналог ПВК «Вагнера» для вторгнення в Україну. Йдеться про приватне охоронне підприємство «ГардСервіс», яке налічує вже більше тисячі осіб.

Персонал компанії активно готують до бойових дій: відповідні тренування вже проходять на кількох білоруських полігонах. Активний набір кадрів для участі в компанії триває вже кілька місяців. При цьому кількість учасників «ГардСервіс» останнім часом істотно збільшилася. Їх загальна кількість може перевищувати тисячу осіб.