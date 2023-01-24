На російських космічних підприємствах відсутні елементи апаратури для космічних модулів

Під впливом міжнародних санкцій космічна розвідка Росії опинилась на межі колапсу. Під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України

В ГУР нагадали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну акціонерне товариство «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» потрапило під міжнародні санкції.

За інформацією розвідки України, на об’єктах стратегічно важливого для ворога підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані «великі очі» — засоби ведення космічної розвідки, зокрема йдеться про таке:

«Репей» – проект перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

«Геракл-КВ» – проект комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

«Сфера» – проект єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

«Підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзногорск (Красноярський край, РФ). Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва», – пояснюють в розвідці.

За даними ГУР МО, йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів.

У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та «перенесені» на кілька років, кожен з проектів на два роки.

При цьому, як наголосили в розвідці, через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.