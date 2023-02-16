Ентоні Блінкен заявив, що США «не заохочують Україну повернути Крим, але й не перешкоджатимуть робити це»

Спроби України повернути окупований з 2014 року Крим можуть стати «червоною лінією» для президента РФ Владіміра Путіна, що може призвести до ще більш масштабної відповіді Росії. Так вважає державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Politico.

Коментарі держсекретаря США прозвучали після того, як хтось під час приватної розмови запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету – повернути усі території, захоплені Москвою. У відповідь Блінкен заявив, що США «не заохочують Україну повернути Крим, але це рішення виключно за Києвом».

Адміністрація зосереджена на тому, щоб допомогти Україні просуватися туди, де ведеться боротьба, головним чином на сході. Блінкен створив враження, що на даний час США не вважають розумним рішення повертати Крим. Водночас, прямо він про це не заявляв.

Держсекретар США зауважив, що рішення про те, яку територію повертати силовим шляхом, ухвалюють лише українці, а не Сполучені Штати. Це стало сигналом для них, що Блінкен був більш відкритий до потенційної української гри за Крим.

Заява Блінкена, прозвучала на фоні коментарів генерала Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів, який давно скептично ставився до перспектив українського просування.

Водночас, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес. вважає, що Донбас і Крим повернуться під повний контроль України.

За його словами, щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання. Він наголосив, що швидка деокупація можлива за наявності у ЗСУ далекобійної зброї. Годжес наголосив, що нашим військовим потрібно завдавати ударів по мостах у Маріуполі, Мелітополі та шляхах, які ведуть до Криму. Це унеможливить подальше перебування там окупантів.