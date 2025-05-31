У суботу, 31 травня, у Стрийському парку відбувся благодійний забіг на п’ять км. Організуала його ІТ компанія Sigma Software з нагоди свого 23-річчя. Мета забігу – зібрати кошти на облаштування паркової зони для фізичної реабілітації центру «Незламні» у Брюховичах. Вона включатиме: простір для відновлення навичок ходьби, французькі грядки для садівництва, майданчик для йоги та адаптоване баскетбольне поле. У межах забігу близько 20 важкопоранених захисників, які лікуються, реабілітуються та протезуються в центрі «Незламні», здолали символічну дистанцію у 200 метрів.

Усі фото Анастасії Смольєнко