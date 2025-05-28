Громадський транспорт курсуватиме з незначними змінами

Під час благодійного велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» у неділю, 1 червня, частина проспекту Свободи буде закритою для руху транспорту. Автобуси № 9, № 21 та № 48 курсуватимуть за частково зміненими маршрутами. На тролейбусному маршруті №33 вперше залучать виключно транспорт з резервним живленням, тому він працюватиме без суттєвих змін. Пресслужба Львівської міськради повідомила, що 1 червня відбудеться восьмий благодійний велопробіг, щоб допомогти хворим на рак дітям.

За інформацією управління транспорту, у неділю з 08:30 до 14:00 перекриють парну частину проспекту Свободи на ділянці від вулиці Памва Беринди до вулиці Городоцької. Через це автобуси № 9, № 21 та № 48 курсуватимуть так:

Автобуси №9. Автовокзал – вулиця Дорошенка – проспект Свободи – площа Галицька – площа Митна – вулиця Підвальна – вулиця Івана Гонти – проспект Чорновола – і далі за маршрутом. У напрямку від автовокзалу автобуси курсуватимуть без змін;

Автобуси № 21. Маршрут скоротять до вулиці Дорошенка (зупинка «Дорошенка»), з розворотом через проспект Свободи;

Автобуси № 48. Вулиця Любінська – вулиця Дорошенка – проспект Свободи – площа Галицька – площа Митна – вулиця Підвальна – вулиця Івана Гонти – проспект Чорновола – і далі за маршрутом. У напрямку до вулиці Любінської автобуси курсуватимуть без змін;

Тролейбуси №33 курсуватимуть з незначними змінами у центрі міста. З вулиці Грінченка їхатимуть за своїм маршрутом до проспекту Свободи, а далі — до площі Галицької, яка тимчасово стане кінцевою зупинкою. У зворотному напрямку їхатимуть через площу Митну – вулицю Підвальну – вулицю Івана Гонти – проспект Чорновола та далі за звичним маршрутом.

«У Львові вперше на час закриття вулиці на всьому маршруті залучать виключно тролейбуси з автономним ходом. Такий електротранспорт може об’їхати закриті ділянки іншими вулицями, де немає контактної мережі, та продовжити курсування за маршрутом. Тож ми зможемо обійтися без скасування або закорочення маршруту. І це показує, наскільки важливо мати сучасний рухомий склад, адаптований до потреб міста», – розповіли в департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради.

Додамо, що організаторами благодійного велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» є благодійний фонд «Запорука» та Арсен Мірзоян. Під час заїзду вони планують зібрати 1 млн грн для пацієнтів Клінічного центру дитячої медицини у Львові. До події приєднаються люди, які подолали рак у дитинстві. Участь у події можуть взяти всі охочі. Квитки можна придбати за посиланням.