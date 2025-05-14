Благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» відбудеться восьмий раз

У Львові 1 червня відбудеться благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили». Мета події – зібрати 1 млн грн для пацієнтів Клінічного центру дитячої медицини у Львові. Благодійний фонд «Запорука» та Арсен Мірзоян організовують велопробіг восьмий рік.

Цьогоріч до ініціативи приєднаються люди, які в дитинстві побороли рак. «Наші діти заслуговують на дитинство без болю. Саме тому ми вкотре крутимо педалі разом, не лише заради збору коштів, а щоб показати: ми поруч, ми підтримуємо, ми віримо», – розповіла президентка фонду «Запорука» Наталя Оніпко.

Благодійний велопробіг відбудеться восьмий рік поспіль. Фото організаторів

На учасників велопробігу також чекає благодійний ярмарок. Придбати квиток на подію можна за посиланням. Безплатно взяти участь у події можуть військовослужбовці та їхні рідні, а також люди з інвалідністю.

«Кожен придбаний квиток – це більше, ніж участь. Це ще один крок на шляху до одужання дитини. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на покращення діагностики та лікування онкохворих дітей у медзакладі», – говорять організатори.

Велопробіг відбудеться 1 червня у День захисту дітей

Велопробіг стартує о 12:00 поблизу Львівської опери. Реєстрація учасників розпочнеться о 10:30.