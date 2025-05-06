У змаганнях візьмуть участь ветерани та всі охочі

Розпочалася реєстрація учасників на масштабний забіг з перешкодами Kordon Race, який відбудеться 5 липня на територіях спортивно-веслувальних баз у Наварії, що поблизу Львова. Усі виручені від забігу кошти будуть спрямовані на створення навчального центру для ветеранів.

Як повідомили організатори заходу, масштабний забіг із перешкодами для дітей, дорослих, аматорів, професіоналів, військових, ветеранів та адаптивних спортсменів Kordon Race відбудеться всьоме.

Учасники можуть обрати відповідний рівень складності:

fun – дистанція, де можна долати перешкоди з допомогою волонтерів і учасників;

Individual – спрощені перешкоди, які потрібно проходити самостійно;

ultra – формат для профі з ускладненими перешкодами та без можливості допомоги;

team – командне випробування, де важлива взаємодопомога та згуртованість;

special – окрема категорія для адаптивних спортсменів, зокрема військових, які отримали поранення чи втратили кінцівки. Два підвиди забігів: для спортсменів, що беруть участь вперше та учасників з досвідом. Траса адаптована, щоб змагання були чесними та безпечними, а участь – безплатна.

Учасники забігу змагатимуться на дистанціях різної складності (фото Kordon Race)

Також буде організовано окремий забіг для наймолодших учасників – категорія kids. На дітей чекатимуть дерев’яні стіни, сітки, водні перешкоди, канати та балансири, багато болота та бруду. Тож організатори попереджають: «Забудьте про сорочки з комірцями, лакові туфельки та святкові зачіски. Одягніть дітей так, ніби вони йдуть гратися в лісі, а не на фотосесію. Візьміть повну зміну одягу, рушник і пару сухих кросівок чи шльопанців. І головне – дозвольте їм бути дітьми».

В межах заходу відбудеться Kordon Trail – трейловий забіг на 13 км, який стане справжнім викликом у літню пору. Дистанція підійде як для початківців, які лише починають свій шлях у забігах, так і для професіоналів, що прагнуть позмагатися за нагороди.

Кожен фінішер забігів з перешкодами та трейлу отримає унікальну медаль, яка є частиною серії чотирьох сезонів, а переможці та призери дистанцій – подарунки від партнерів.

Кожен учасник заходу буде застрахований для додаткової безпеки.

Приєднатися до забігу, здолати перешкоди та підтримати розвиток ветеранського навчального центру можна за посиланнями: