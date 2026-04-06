У Румунії судитимуть двох українців, викритих на диверсіях на користь Росії

Прокуратура Румунії висунула звинувачення двом українцям віком 23 та 24 років. Їм інкримінують вчинення диверсій на користь Росії. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив сайт Balkan Insight, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

За даними румунських правоохоронців, українці у жовтні 2025 року залишили в офісі «Нової пошти» в Бухаресті посилки з вибухівками. Наголошується, що офіс розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку, що становило загрозу для місцевих жителів, а також співробітників логістичної компанії.

«Існував реальний ризик того, що об'єкт міг бути знищений пожежею, що потенційно загрожувало б національній безпеці, враховуючи, що офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному, густонаселеному районі Бухареста», – наголошують румунські слідчі.

Прокуратура Румунії висунула українцям звинувачення у диверсії, яку ті, ймовірно, вчинили на замовлення Росії. Якщо їх провину доведуть у суді, їм загрожує увʼязнення строком на 10 років. Вказується, що викриття диверсантів румунські правоохоронці здійснювали у співпраці з польськими колегами. У Польщі затримали шістьох підозрюваних. Румунська розвідка наголосила, що Молдова та Румунія залишаються «ціллю російської агресії, головною метою якої є зменшення підтримки України».

Додамо, що українська логістична компанія «Нова пошта», що спеціалізується на швидкому доставленні посилок, відкрила перше відділення у Румунії у червні 2023 року під брендом Nova Post. Загалом відділення «Нової пошти» працюють у 15 країнах Європи.

Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року повідомлялось, що в Румунії затримали двох українців на спробі відправити «Новою поштою» посилки з вибухівками. Водночас стверджувалось, що у Польщі затримали одного громадянина України – 21-річного Данилу Г., який жив біля Варшави та готував на замовлення російських спецслужб теракти. Зазначалось, що таким чином росіяни планували залякати населення Європейських країн, що допомагають Україні.