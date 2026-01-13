У 2025 році втрати України на фронті зменшились

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що у 2025 році українська армія зазнала менших втрат серед особового складу. Про це йдеться у дописі головкома у фейсбуці, що опублікований у вівторок, 13 січня.

Олександр Сирський зазначив, що у 2025 році українців спіткало багато виробувань. За словами Головнокомандувача, Росія планувала у минулому році захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, а також« вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря». Олександр Сирський наголосив, що українським військовим вдалося завадити планам окупантів.

«Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли», – наголосив Олександр Сирський.

Крім того, за даними Сирського, у 2025 році росіяни втратили на війні проти України понад 418 тис. військових вбитими та пораненими. Головком зауважив, що регулярні дії української армії заважають росіянам наростити своє угрупування. Водночас, наголосив Сирський, у 2025 році знизився рівень втрат серед українських бійців.

«Упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%. Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій», – наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, 11 січня тривалість повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрівнялась з тривалістю нацистської Німеччини проти Радянського Союзу (1418 днів). Президент Володимир Зеленський зауважив, що від початку 2026 року росіяни втрачають щонайменше 1000 військових щодня.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 13 січня 2026 році втрати Росії втратила на війні проти України 1 220 950 військовослужбовців.